致茂新任5席董事為董事長暨總經理黃欽明、整合系統事業部總經理曾一士、量測儀器事業部總經理楊代偉、光遠科技執行副總黃彥勛、國經協會顧問林水永。4席獨董為文大董事長陳泰然、工研院特聘專家段家瑞、中華開發資本董事總經理吳忠懌、張佳明。

致茂2022年合併營收220.67億元、年增達25.5％，營業利益50.39億元、年增達63.88％，毛利率51.47％、營益率22.84％，優於前年48.06％、17.49％。歸屬母公司稅後淨利51.05億元、年增達22.17％，每股盈餘（EPS）12.14元，全數改寫新高。

致茂董事長暨總經理黃欽明指出，集團充分掌握市場商機，全力克服缺料困難，帶動去年營運改寫新高。去年量測儀器產品營收年增50％，其中電力電子測試儀器受惠電動車蓬勃發展，相關零組件測試需求強勁，帶動營收年增27％。

而半導體及Photonics測試系統隨著高速運算（HPC）、人工智慧（AI）需求持續成長，去年營收成長亦達26％。而負責電池化成系統自動化發展的威光自動化，去年營收亦穩健成長6％，帶動合併營收年增25.5％，處分轉投資收益亦挹注獲利成長動能。

致茂2023年5月自結合併營收15.55億元，月增達26.24％、年減8.37％，為今年次高。累計前5月合併營收71.75億元、年減3.3％，仍創同期次高。展望2023年，黃欽明認為全球疫情已趨緩和，但消費性市場低迷，廠商需要時間消化調整庫存，下半年景氣有望回溫。

對此，黃欽明表示將透過3大策略因應，包括積極妥善因應缺工缺料影響、備足產能滿足客戶需求，同時加速發展先進半導體前後段製程所需的測試解決方案、積極爭取增加一級世界級客戶，盼能克服眼前困境並掌握景氣回溫商機，帶動營收和獲利繼續創高。

致茂預期，量測及自動化檢測設備成長明確，本季需求有望升溫、下半年優於上半年。半導體及Photonics測試解決方案上半年動能暫緩，出貨展望較保守，但應用於HPC的系統級測試（SLT）設備需求強勁，有望抵銷部分消費電子應用下滑缺口，需求有望逐步好轉。