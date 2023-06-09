該委員會周四無異議通過《終止中國發展中國家地位法案》（Ending China's Developing Nation Status Act），接下來將送交全院審議和表決，但何時進行尚不得而知。

這項法案將要求美國國務院在國際組織中推進讓中國不再享有「發展中國家」地位的相關變革。

國際組織通常會給予「發展中國家」一些特權或優惠。

眾議院在3月時以415票對0票通過一項類似的法案。

在長期嚴重分裂的美國國會中，對中國採取強硬立場是少得可憐的兩黨共識之一，為了解決與中國的競爭問題，美國國會已經提出數十項法案。

此外，參院外交關係委員會亦在周四通過《保護台灣與國家韌性法案》（Taiwan Protection and National Resilience Act）。該法案要求美國政府機關就美方如何為中國可能入侵台灣做準備及如何應對提出報告。