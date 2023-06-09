太景於今年3月與大陸合作夥伴健康元藥業集團簽訂流感抗病毒新藥TG-1000於中國大陸地區之授權合約，簽約金2000萬人民幣已入帳並認列於五月營收。本案後續的收入—完成成人三期臨床試驗、成人及小兒藥品上市里程碑款、最多可達11％的銷售權利金及其他收入等，公司也將依會計準則認列。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，「授權金及銷售權利金成為新藥研發公司穩健營運的兩大基礎，TG-1000簽約金的挹注為公司提供更穩定的新藥開發資金，而抗生素太捷信的銷售也顯著成長，2022年度口服膠囊的銷售年增長率達40.5％，今年第一季的年成長率又增加至47.9％。」

TG-1000於大陸市場之開發將由健康元藥業推進並承擔所有臨床開發費用。目前健康元正在籌備三期臨床試驗，預計收治552名流感患者，希望能在今年冬季開始收案。

太景表示，繼完成TG-1000中國大陸市場授權後，也正積極洽談歐美、歐亞、日韓等其他市場的授權機會，公司也參加了本周於美國波士頓舉辦的北美生技大會US BIO，於會議中與多家TG-1000潛在客戶洽商授權。