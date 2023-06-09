據中國環球電視網（CGTN）報導，甫與台灣斷交轉與大陸建交的宏都拉斯總統卡蕬楚，6月9日上午抵達上海，開啟首次中國大陸訪問，隨後還將前往北京。

對於卡蕬楚到訪，大陸外交部發言人華春瑩發布推文：「熱烈歡迎宏都拉斯總統卡蕬楚夫人，她抵達上海，開始對中國進行國是訪問。」

卡蕬楚當地時間6月5日在推特上宣布了此次訪陸消息，她表示，此次訪陸之行是應中方領導人邀請，並強調稱，「宏都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野」。

3月26日，宏都拉斯外交部發表聲明，正式宣布與中華民國斷絕外交關係。同日，大陸與宏都拉斯簽署《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

卡蕬楚，女，現年63歲。參與創建自由與重建黨。曾是宏都拉斯第一夫人投身減貧、婦女和醫療衛生事業。2021年11月當選宏都拉斯共和國歷史上首位女性總統，2022年1月宣誓就職。此係首次訪陸。

報導稱，位於中美洲的宏都拉斯，是該地區國土面積第二大、人口第二多國家。

英國廣播公司（BBC）報導，中國目前是宏都拉斯的第二大交易夥伴，僅次於美國。據中國海關統計，2022年中宏貿易額為15.89億美元，其中中方出口額15.6億美元，進口2923.9萬美元。

澎湃新聞報導，中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長宋均營指出，談及兩國未來合作的主要領域，宏都拉斯是以農業為主的國家，兩國關係有著高度的互補性。從貿易角度來看，宏都拉斯的一些特色農產品，例如咖啡、水產品等，可以更便捷、順利地對陸出口。同時，宏都拉斯的基礎設施建設較為落後，這也是其經濟發展的瓶頸。而設施聯通是「一帶一路」倡議中的重要內容，之後兩國在該領域將會有更多合作。

公開數據顯示，在兩國建交前，中國電建作為承包商參建過宏方的水電站開發專案，主要包括帕圖卡III水電專案。這是宏都拉斯30年來建設的首個大型水電項目，可以為全國提供4％的清潔能源發電需求，被稱為「宏都拉斯的三峽工程」。同時，該工程建設開創了中資企業在未建交國家採用國家主權擔保下買方信貸模式推動工程實施的先例。2019年，中國電建又承建了宏都拉斯的阿雷納水電項目，可為三個省分的約100萬居民提供電力支撐。

新華社此前報導，宏都拉斯總統府事務部部長魯道夫·帕斯托爾表示，期待中國以自身經驗幫助宏都拉斯解決貧困等問題，助力該國改善基礎設施。

蔡英文當選總統、民進黨政府2016年5月上台以來，邦交國只剩下13個，創下新低紀錄，除宏都拉斯外，還有8個國家先後和中華民國斷交，與中華人民共和國建交，分別是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯以及尼加拉瓜。