112國中教育會考寫作測驗共10篇獲滿分6級分的作文範本，已公告於國中教育會考官網，其中有考生書寫看了電影《悲情城市》的心得，獲得閱卷老師的青睞。(李侑珊翻攝)

112國中教育會考寫作測驗共10篇獲滿分6級分的作文範本，已公告於國中教育會考官網，其中有考生書寫看了電影《悲情城市》的心得，獲得閱卷老師的青睞。(李侑珊翻攝)

112年度國中教育會考今(9)日公布成績，今年寫作測驗要求考生參考閱讀影劇統計圖，寫出理解與觀影心得。心測中心分析，絕大多數書寫情況對寫作意識、鋪陳不熟悉，以至於僅971人獲得6級分，創下近10年首度跌破千人的紀錄。而在表現好的答題上，有學子寫下對於經典電影《悲情城市》的觀後感，細緻表達身處動盪時代的平民感慨，獲得閱卷老師青睞。

弘光科技大學通識學院副教授楊棠秋表示，考生回答對於圖表的理解，無須面面俱到，可從個人角度切入書寫，但寫作時務必得兼顧圖表中「影劇類型」與「人數百分比」之間的關連，如果只是列舉影劇類型，或僅分享個人的影劇喜好，不易拿高分。

在特色寫作案例上，楊棠秋舉例，有考生提到熱門戲劇《人選之人》，並以此分析個人生活與家庭情況，另外也有人分析大眾心理。

楊棠秋也說，圖表顯示較多的是「冒險犯難」類型，許多學生在寫作時會提到好萊塢的漫威超級英雄系列電影，以此分析系列電影拍攝手法的轉變，另外還包含知名電影《阿凡達》、《蜘蛛人》、熱門韓劇、台灣本土製播的八點檔，也都成為考生用來申論的題材。

而在得分方面，楊棠秋指出，今年獲得5、6級分的考生，絕大多數可以正確解讀圖表的意涵，且脈絡清晰；至於獲4級分的考生，大致能針對圖表提出個人理解，再結合個人經驗闡述，但結構稍嫌斷裂。

112國中教育會考寫作測驗共10篇獲滿分6級分的作文範本，已公告於國中教育會考官網。其中有考生書寫看了電影《悲情城市》的心得，並強調片中未使用特效，劇情卻精采萬分，細膩拍出了時代的悲痛，以及身為平民的感慨。當中也提到了《星際效應》、《全面啟動》，都是他心中首屈一指的好電影。