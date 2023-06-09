路易莎咖啡17周年慶，限時飲品第二杯半價。（路易莎提供）

連鎖咖啡品牌路易莎每年的生日為6月13日，自2006年成立以來已走過17個年頭，為慶祝周年慶，自12日起至18日早上11點前，來路易莎咖啡實體門市，購買飲品第二杯半價(不含手沖及超越精品咖啡)，以價低者折。台隆集團旗下的百吉冰品（POKI）至今已有近半世紀的歷史，今夏再推3款風味新品，並邀請韓國大勢啦啦隊女神李多慧代言。

經典款咖啡拿鐵及基本款美式和莊園系列多年來一直是路易莎的招牌特色，每年進口的莊園豆約300噸，居連鎖咖啡業者之冠，莊園配方特有花香、柑橘類水果甜味、奶油巧克力、黑糖甜味，層次豐富順口，是路易莎咖啡的絕佳入門款。為慶祝成立17周年，12日起至18日早上11點前，到實體門市買飲品第二杯半價(不含手沖及超越精品咖啡)，並預告緊接著還有更多的新品和優惠活動會推出。

百吉冰品今年夏天以「茶」為主題推出3款風味新品，包括散發檸檬清香與綠茶淡雅香氣的「翡翠檸檬茶冰棒」、梨輕甜香味的「雪梨茶冰棒」，2款均搭配Q彈蒟蒻晶球，最後是清爽的「彈珠汽水棒棒冰」。為帶出品牌創意有活力的形象，繼與職棒、職籃等球隊合作後，百吉棒棒冰找來一樣活力又甜蜜的啦啦隊女神李多慧代言。

6月10日至11日於全聯指定門市快閃優惠，購買Poki或Niseko全系列商品，加碼贈送百吉檸檬or乳酸棒棒冰乙支，滿3件再送舒酸定專業修復抗敏攜帶型牙膏18g乙支，贈品數量有限送完為止。6月10日當天到全聯指定門市，還有機會可以試吃Niseko今夏新品。