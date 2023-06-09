富邦悍將「繽紛盛夏」主題日在6月18日清涼登場，不只有涼爽的冰品等待大家，還有趣味十足的闖關活動，邀請球迷們一起相約夏日Dress Code，來到新莊棒球場消消暑氣，當天賽前還將由「運動女神」房思瑜擔任開球嘉賓。

主題日當天悍將家人只要穿上「花襯衫」、「海灘褲」、「草帽」擇一之夏日經典元素來到球場，即可領取悍將APP點數5點。除了邀請球迷一起Dress Code外，啦啦隊「Fubon Angels」將換上夏日風格亮麗登場，活動當日至消費滿額即可獲得與檸檬、秀秀子、Jessy、東東等四位Fubon Angels的合照機會。

另外，場邊將準備豐富精彩的闖關攤位「消滅西瓜星人」、「海洋畢卡索」、「破浪神射手」、「航海掌舵王」，只要闖關成功就能獲得精美好禮。五局中場將邀請一、三壘側球迷進行夏日裙擺搖搖PK賽，獲勝壘側有機會獲得GATSBY體用抗菌濕巾（極凍冰橙）體驗包。

當天賽前邀請到模特兒出道並跨足戲劇圈的房思瑜擔任開球嘉賓，她因參加《全明星運動會2》節目中的拼勁，擄獲一大票觀眾的心，平時更是一位愛運動與喜歡走出戶外的「Outdoor女神」。