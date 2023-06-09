吳沐玹到廣東台山拍攝網劇《嘿！再靠近一點》擔任女主，和徐嘉洲在劇中談姊弟戀。戲開拍不久吳沐玹卻鬧出黃色笑話，以為男主角要「捅」她，一下子把青春片改編成「成人動作片」，把導演和演員笑翻，她羞說：「我以為改劇本，尺度變寬了呢！」

這是吳沐玹2度拍戲就擔任女主角，雖然開心，但壓力非常大，尤其大夥都說粵語，只有她一人說普通話，偶而因語言落差鬧出笑話。她委屈地說：「劇組要求我在10天內熟練劇中的廣東話對白，人家已經很努力了，怎知道會鬧出這樣的笑話，丟死人了。」

這場戲是男主角溫情貼心地問她「肚子餓不餓」站在鏡頭前的吳沐玹聽到一下子就傻了，愣在原地好一會才小心翼翼地轉頭問導演鄧偉榮，「我們這劇不是打排球，青春又勵志，怎麼會說出這麼開放的台詞啊？」搞得導演一臉莫名其妙回問：「有很開放嗎？他只是問你肚子餓不餓啊？」吳沐玹鬆了一口氣，說原來如此。

導演好奇再三逼問下，吳沐玹才紅著臉說：「我聽成男主角問我要不要捅我？把我嚇死了。」此話一出，全場哄堂大笑，男主角裝成暈倒在地，捧著肚子大笑：「姊妳耳朵長繭，不要玩我啊！」鬧笑話的吳沐玹也發誓：「我一定要把粵語學好，以後再也不會發生這種餓不餓、捅不捅的糗事了。」