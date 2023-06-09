＃MeToo風暴燒到民進黨！可能衝擊總統大選？外媒這樣說

近期#MeToo風暴迅速席捲台灣，政治、學術、藝文各界都傳出性騷擾事件，相關新聞也登上外國媒體。英國《衛報》8日以〈性騷事件撼動台灣執政黨〉為標題報導，美國《華爾街日報》也指出，這場風暴嚴重衝擊了民進黨與華人異見社群，並可能干擾明年總統大選的選情。

《華爾街日報》報導，今年4月下旬，台灣虛構政治劇《人選之人—造浪者》在島內走紅，內容描述執政黨利用權勢、試圖壓下性侵醜聞，沒想到一個多月後，劇中情節竟走入真實世界，動搖美國賴以對中國施壓的政治力量。

台灣政治劇《人選之人—造浪者》今年4月在Netflix平台上映，在島內迅速竄紅，一個多月後，虛構劇情竟走入真實世界。（圖／中央社，Netflix提供）

上周，民進黨前黨工陳汘瑈在臉書上發文，詳細描述了她在工作場所遭到的性騷擾，稱當時的主管對此無動於衷，並附上熱門Netflix劇集《人選之人》的台詞和一張劇照，引發成千上萬的分享轉貼，並掀起一波類似的指控，民進黨和華人異見社群在這場風暴中大受打擊。

總統蔡英文在一周內2度道歉，在臉書上寫下：「身為（民進黨）前任黨主席，我責無旁貸」，「謝謝勇敢說出來的朋友，讓我們有機會反省錯誤。」

副總統兼現任民進黨黨主席賴清德也發表道歉聲明，並承諾會檢視黨內性騷舉報的程序。他說，「我們不會就這樣算了，」以此回應陳汘瑈引用的台劇台詞。賴清德同時也是民進黨的總統候選人。

民進黨黨內爆出一連串性騷擾案，黨主席賴清德一再道歉，卻仍止不住火勢。圖為國民黨立法院黨團2日舉行記者會，質疑民進黨在前黨工遭性騷事件中吃案。（圖／中央社）

以此為開端，隨後又爆出幾起涉及民進黨黨工的不當性行為指控，賴清德再次道歉，並重申黨內正在進行調查。

除了民進黨內，性騷風波也燒向海外中國異見人士社群，民運人士王丹遭到指控，9年前對一名李姓男子強吻、性侵未遂。王丹隨後反擊，稱指控毫無根據，將透過法律途徑還原真相。

在野的國民黨也遭到波及，上週六，國民黨立委傅崐萁遭控在2014年強吻一名記者。傅崐萁否認這項指控，國民黨總統候選人侯友宜則說，不會寬貸類似行為，並指示黨內開啟調查。

報導引述台灣師範大學政治學教授范世平，指出這些指控對民進黨的傷害更大，尤其是在年輕選民中，因為該黨的黨綱明確建立在性別平等等自由主義價值觀上，也可能危及賴清德的人氣，至少短期內是如此。范世平說，「這將取決於他（賴）如何處理這個情況。」