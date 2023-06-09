新冠疫情全球大流行逾3年，據學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）日前刊登一項最新研究，有科學家首次在新冠病毒重症患者與未確診癌症患者之間建立聯繫，認為「新冠重症可能是未確診癌症的一項標誌。」

該研究分析，雖然未證明新冠重症與癌症之間存在「因果關係」，但新冠重症「可能是未確診癌症的一項標誌」。也就是尚未確診的癌症患者，可能有更高風險因感染新冠病毒而導致重症。

據大陸《科技日報》報導，該研究來自法國國家藥品和健康產品安全局、法國國家健康保險基金組成的科研小組Epi-Phare，與日內瓦全球健康研究所和日內瓦大學組成聯合研究團隊。該研究比較4萬1302名因感染新冠病毒接受重症監護的患者，以及71萬3670名來自相同地區、年齡、性別且沒有因新冠入院治療的對照組。

結果顯示，因新冠重症而住院的患者，在之後幾個月內被診斷出患有癌症風險增加了31％。且當中確實有2.2％被診斷出患有癌症，反觀對照組的這一比例為1.5％。同時在所患癌症中，以腎癌、結腸癌、肺癌或血液癌的風險更高。