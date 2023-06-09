新北市私幼餵藥案延燒，迄今已有17名家長提告，新北市長侯友宜做晚間也鞠躬道歉，強調一定會對加害者嚴懲，他也感到痛心。而侯友宜今天在被問及案件進度，以及孩童一對一諮商相關議題，侯強調，這段時間新北市政府做得不夠多、不夠好，會不斷反省跟虛心檢討，面對這個重大事件絕對不會輕忽，「每個孩子傷痛都是我們的責任。」

侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政今在市府轉運站同台，一同宣傳1200都會通Megacity Pass定期票，會後侯友宜受訪表示，當天受理相關報案後，就立即報請檢察官啟動調查，並由新北市政府成立聯合專案小組，以重大兒虐事件處理，「每個孩子傷痛都是我們的責任。」

侯說，這段時間新北市政府做得不夠多、不夠好，會不斷反省跟虛心檢討，面對這個重大事件絕對不會輕忽，也會加強孩子以及家長安置、做好心理諮商跟身體健康照顧。這是我們該盡的責任，會繼續一步一腳印，捍衛幼童安全。

至於有家長反映新北市府臨時把團體諮商改為一對一諮商，侯友宜解釋，原先市府希望採取團體諮商，但有家長為了保護孩子，希望採一對一進行，所以從團體諮商改為一對一，當然也有家長希望團體諮商，市府有做意見調查，希望滿足家長需求，會積極主動提供多元方式。

至於毒品來源侯友宜僅表示，目前檢察官都在追查，警方也全力配合。而是否擔心影響到遠情，侯友宜說，面對孩子的安全，包括婦幼相關，他一定會全力做到最好。這段時間會全面清查，會一一做好讓家長安心。