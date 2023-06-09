許澎表示，怎樣提高績效表現，一直都是經營團隊的努力目標，過去3年新光金都維持配股配息，希望配息穩定，如果可以穩定，股價就有可能慢慢上升，今年沒有辦法配息，是因為去年第三季、第四季開始美國升息17碼，長期債券有重大評價損失，導致無法配息，當時也有其他壽險公司出現淨值問題，去年9月才有資產重分類問題。

許澎表示，一直都是很努力看公司利潤如何提升，資金成本確實是比較高，但如果經濟平穩，可以維持以往每年配息。但如果像去年一下子升息17碼，過去三年經濟不利因素，去年底的情況「很意外」，去年第三季結束盈餘還不錯，第四季受外在環境影響，「請股東對我們有信心，經濟只要能恢復平穩，相信可以恢復原來策略目標，年年配息。」

對於今年下半年的看法，許澎表示，下半年目前狀況來看比較樂觀，因為升息會稍微止住，股市目前慢慢和緩，相信下半年會更好。新光金這麼龐大的資金，不是像小船一樣，績效很快可以顯現，需要時間才會產生利息與資本利得，持續朝著方向佈局，相信下半年會比上半年好很多。