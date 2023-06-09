潤泰創新國際公司董事長簡滄圳今（9）日在主持股東會之後，與媒體訪談時談到，平均地權條例修正案即將在7月1日相關子法正式上路，到時候應該是實現房子是用來居住，而非炒作的居住正義時代，身為房地產業者，會全力配合政策；不過觀察後續房價走勢，由於土地、工料雙漲，成本不斷疊加，房價沒有下修的條件，預期平均地權條例實施之後，也應該是買方「夢醒時分」的時候，並不會看到原本期待的房價下跌。

簡滄圳表示，平均地權條例下半年馬上要實施，預期不論是豪宅、或一般住宅，都還是會有基本的需求，只是會回歸到真正使用者的需求。

簡滄圳表示，平均地權條例此次修正案，是蠻好的政策方向，對於剛性需求來說，此時反而是很好的買點。因為，平均地權條例持續修法，加上近一年多利率一直攀升、工料更持續雙漲，因此，此時大環境已經暫時壓抑原本應該上漲的價格，對於實際自住剛性需求來說，現在進場，是最好買點。

簡滄圳指出，現在土地、工料成本，都同步上漲，房價並沒有下修的條件。很多剛性需求的人想清楚這一點之後，最近已開始進場買房。