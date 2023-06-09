端午節連假將至，為了讓民眾安心吃粽，新竹市衛生局啟動專案稽查，抽驗並稽查粽子製造及應景食品販賣場域。衛生局說明，本次稽查15家，其中6家限期改善後複查合格，其餘皆合格，查核食品標示36件全數合格，抽驗市售端午節應景食品25件，僅1件肉粽不符規定。

市府衛生局指出，端午節連假將至，為維護民眾食的安全，新竹市衛生局啟動端午複合式專案稽查，針對應景食品抽驗並稽查粽子製造及應景食品販賣場域。這次稽查抽驗端午節應景食品，包括肉粽、香菇、蛋黃、肉品、醬料等共計25件，依各品項類別性質檢驗防腐劑、乙型受體素、漂白劑、甜味劑、重金屬等項目

衛生局指出，檢驗結果顯示，新竹市「阿華純米食」自製肉粽檢出防腐劑「己二烯酸：0.40g／kg （標準為不得檢出）」 不符規定已依法裁處 ，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾查詢參考。

衛生局也說明，食品添加物使用範圍及限量中，已二烯酸為合法可使用之食品添加物，可用來抑制微生物之生長，有抗黴之效果，為常用之酸性防腐劑，可使用於魚肉煉製品、醃漬蔬菜、糖漬果實類等食品，但粽子不得添加己二烯酸。

衛生局補充，己二烯酸為脂肪酸的一種，與天然存在之己酸（caproic acid）會經同樣的途徑被代謝，但若不當添加超量，亦會危害人體之健康，使用範圍及限量皆須依照食藥署之規範，以免違法。

衛生局表示，端午節是重要的傳統節日，各式各樣的粽子是每戶家庭都會準備的應景食品，為確保食品衛生，建議購買時，選擇環境衛生及信譽良好的店家，並注意食品包裝的完整性和標示，購買回家後儘快食用完畢，未食用完應放入冰箱或冷凍庫保存。