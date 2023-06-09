台北市議員鍾沛君怒控遭名嘴朱學恒性騷，聚會過程對她摟抱強吻，朱學恒事後雖公開為自身行為道歉，但卻強調是「喝到斷片」導致；對此，知名音樂人許常德怒斥：「多少人是不要臉的共犯」。

市議員鍾沛君怒控遭名嘴朱學恒性騷，並附上對方簽下的切結書佐證，揭露其惡劣行徑，指出朱學恒當下脫口「反正妳明天也不會記得」，接著又走回來作勢要親她，讓她當下起身說要離去，未料朱學恒笑回：「我剛叫的Uber也到了」，語氣不見反省之意，直到引發軒然大波，朱學恒才在臉書道歉：「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」，並宣布無限期停止公眾活動。

對此，知名音樂人許常德表示常在節目批判性騷的人，不知道有多少人是共犯，認為應該公布這些人的名字，在事隔數小時後，他再度發文指出：「第一時間道歉如果已成犯罪後的步驟，然後呢？純道歉和純理髮一樣嗎？特別強調喝到斷片，跟真的是一時衝動而持刀刺人，不是要殺人的目的一樣嗎？」認為朱學恒若有心道歉，就不要強調是因為斷片，甚至駁斥不是真心性騷。

許常德指出當下會簽下切結書，就能知道此人不足以信任，才會用白紙黑字當做證據，未料已經寫下切結書，朱學恒仍把「斷片」當成反駁理由，讓他難掩怒火砲轟：「性騷後的創傷也是真的好嗎，朱學恆現在強調你的無辜無心是什麼態度」。

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