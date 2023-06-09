以無黨籍身分，與民進黨合作出戰新北市第9選區（永和與中和秀安地區）立委選戰的李正皓，由於捲入偷拍爭議，昨(8)晚宣布退選，提到後續的參選名單，李正皓也提議民進黨中央可以考慮永和區後溪里里長莊銘淵；莊銘淵表示，尊重黨中央，籲黨中央傾聽地方的聲音。

李正皓退選後，民進黨在新北市第9選區地參選人選再度懸缺；對此李正皓建議民進黨中央可以慎重考慮莊銘淵，因為莊稱自己很有熱情、基層實力很強，黨中央真的要認真考慮莊銘淵，否則到時候若是跳出來參選，會不利整合。

他強調，永和是艱困選區，以一般民進黨基礎打法會很難獲勝，期許民進黨找到有能量的人來出戰，用得上自己都會努力輔選、義不容辭，無論是掃街拜票還是上他的節目推廣、在粉專直播等都有社會影響力。

而莊銘淵對此則表示，尊重黨中央，也請黨中央傾聽地方的聲音，自己當初有向黨中央報備會參選，後續也會持續拜訪黨員，鞏固選票。