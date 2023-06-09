112年度國中教育會考今(9)日公布成績，值得關注的是，在參與該科考試的全國19.5萬考生中，971人獲得滿級分6級分，占比僅0.5％，創下10年新低，也是10年來首度跌破千人大關。弘光科技大學副教授楊棠秋分析，作文零分考生最常見的答題情況是根本沒有寫作意願，「不想寫，亂扯」，甚至直接在試卷畫圖。

根據台灣師範大學心測中心統計，今年國文寫作測驗級分分布，5級分2萬3283人、4級分12萬1789人、3級分3萬3003人、2級分8201人、1級分3689人、0級分4609人。

依照數據顯示，112年會考寫作測驗僅971人獲得滿級分6級分，占比0.5％，創下近10年首度跌破千人的紀錄，對比去年還有1973人考到6級分，比例1.03％。

對於今年寫作獲得滿級分6級分的人數減少，楊棠秋分析，者要是大部分考生都能解讀圖表的關連性，但缺乏對重心布局、整體架構的表現，尤其今年作文出題偏重「思辨」，就像拍攝戲劇作品一樣，答題也必須做到一步步鋪陳、展現論述，最後再一一回應收尾，觀察到考生缺乏相關能力。

台師大心測中心副主任曾芬蘭提到，今年是寫作測驗20年來，首度採用新出題方式來引導學生作文，提供學生非常大的自由度，當中當然也有一些限制，推測學生不熟悉此類出題方式，因此表現較不好，過去像是108年度第一次在作文以「青銀共居」為題，學生表現也沒有比較好。

媒體好奇未來是否還會再考圖表作文題，曾芬蘭回應，寫作測驗題庫目前有5大類，命題時會希望每次考試能呈現不同類型考題，引導學子發展多元寫作能力。而命題單位也會繼續發展各種不同題目的作文類型題目，盼協助學生找到寫作樂趣。