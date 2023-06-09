龍千玉與江志豐合體談親情。（三立提供）

許效舜（左起）、苗可麗、澎恰恰主持的《超級夜總會》前進馬來西亞。（三立提供）

三立《超級夜總會》再度前進海外，製作「超級夜總會．馬來西亞站」特輯，澎恰恰表示節目突破以往紀錄來到馬來西亞，也很感謝主辦單位沒有因疫情而取消這場活動，許效舜也說人生有多少機會可以讓千里之外的觀眾喜歡，而這次「吉打墨貢斗母宮慈善晚會」演出意義非凡，因為吉打墨貢斗母宮即將在此地建廟，未來當地民眾可以朝聖，也會成為打卡景點。

《超級夜總會》這次海外活動在2019年就已經計畫簽約，但因遇上疫情而延宕了3年，終於在今年5月前進馬來西亞，在吉打亞羅士打的蘇丹阿都哈林室內體育館內舉辦，當天體育館現場共擠進數千位觀眾。

節目演出由台馬手接力開唱，楊繡惠也應應當地觀眾們的要求，再次重現「人鳥牌」保腎固精丸的招牌搞笑賣藥橋段，龍千玉與江志豐合體談親情，讓江志豐首次淚灑舞台，而在這次節目中也上演濕身秀，讓歌王蔡小虎與歌后龍千玉玩的不亦樂乎。

主持人之一的苗可麗忙於台八《天道》的拍攝，還前往馬來西亞，她表示這次在當地做了很多新鮮的嘗試，像原本不喝甜飲的她，竟被當地的冰飲美祿加咖啡深深吸引，她笑說入境隨俗，雖然非常的甜，她還是豁出去喝，到要離開時才後悔想說「這麼甜有多少熱量呀，又要控制飲食了」。

而這次住的旅館剛好碰到沒熱水，也沒有吹風機，最後借的一支卻發現沒有熱風，經紀人還笑她說：「你運氣還比較好喔，我的吹風機連開關都沒有！」雖然連洗了幾天冷水澡，還好當地天氣非常熱，不至於感冒。

而要在演出當天，當大家要進入體育館時，路上卻發現一輛大型遊覽車，裡面的人不斷在敲打窗子，想和他們打招呼，好瘋狂開心到不行，原來他們也是要去看演唱會，沒想到在這麼遠的國度還可以感受到這種熱情。