高雄左營巨蛋附近某停車格，有一名女子抱怨，停車格畫設太小，一般轎車停好車頭還會超出格外，無奈在網上PO文表示「難道只能買小車來開嗎？」。網友見狀也在下方留言「Smart專用車位」、「看來Smart 要大賣了」。高雄市交通局表示，該停車格疑似前有施工單位施工時未依原狀復舊，近日已有民眾反映，今日上午已重新調整完寬度。

高雄交通局表示，今日上午已重新調整。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一名女子行經左營區立文路時，發現某停車格與其它停車格不同，顯得較為迷你，一般轎車就算停好後車頭還是會超出停車格，且前方有畫設紅線，會有被拖吊或違停取締的風險，她拍下照片，無奈在臉書社團「爆料公社」發文，表示「難道只能買小車來開嗎」、「不知市政府怎麼規畫的」。

網友見狀也紛紛在底下回復，表示「畫這樣超線停才有更多收入」、「又能收停車費，又能賺罰單」；也有網友笑稱「重機停車格」、「Smart專用車位」、「看來smart 要大賣了」。

高雄交通局表示，今日上午已重新調整。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

對此，交通局表示，立文路該停車格位與交通局現有圖說不符，疑似前有施工單位施工時未依原狀復舊，日前已有民眾反映，已於今日上午調整完該停車格位寬度。