根據媒體看到的海關數據，電腦製造商宏碁（Acer）在2022年4月8日至2023年3月31日期間，提供俄羅斯價值至少7040萬美元的電腦硬體產品，此前宏碁曾聲明會暫停俄羅斯業務。

宏碁並未回應媒體就此事的相關詢問。

路透社報導，雖然宏碁未違法，但與戴爾（Dell）及惠普（HP）等西方大廠形成對比。根據貿易數據提供商的海關紀錄，戴爾與惠普在莫斯科全面入侵烏克蘭後，已分別於2022年2月及2022年4月停止出貨給俄羅斯。

紀錄顯示，由宏碁生產送至俄羅斯的產品，是經由宏碁在瑞士註冊且完全擁有的子公司，以及這家子公司訂購的運送服務完成。由於貨源出自台灣境外，因此未違反台灣對俄羅斯的制裁，也無涉瑞士對俄羅斯制裁機制。瑞士制裁機制與歐盟相同。

但宏碁在2022年4月8日的一份聲明中表示，「由於最近的事態發展，宏碁已決定暫停在俄羅斯的業務。」當被問及隨後透過瑞士子公司Acer Sales International SA向俄羅斯出口產品時，宏碁表示，「我們嚴格遵守有關向俄羅斯出口的國際與貿易法規。」

宏碁補充說，瑞士子公司「自去年4月8日以來，從未向俄羅斯運送任何筆記型電腦或桌機」，但向俄國市場提供「數量有限的顯示器和配件，供民眾日常使用，同時確保遵守國際制裁」。

宏碁雖表示會暫停俄羅斯業務，但未說明為何持續向俄羅斯出貨。

報導引述知悉出貨細節、但因事屬敏感不願具名的消息人士指出，宏碁包括個人電腦顯示器和筆記型電腦等產品，在2022年4月之後持續運往俄羅斯。

路透社目前無法確定，仍在俄羅斯銷售的某些宏碁產品原產地或運抵時間。

宏碁表示，俄羅斯進口商有可能從第三國採購宏碁產品。

宏碁俄羅斯部門回覆路透社電郵詢問表示，自2022年4月的聲明之後，情況「沒有任何改變」。

根據諮詢公司IDC Russia，宏碁2021年第4季在俄羅斯個人電腦市占率達18.5%，惠普和戴爾合占20.8%。

台灣於2022年2月25日宣布加入對俄羅斯的制裁行列，當輸出政府列管清單上的科技產品，需申請特別許可證。

經濟部向路透社表示，包括螢幕、顯示器和筆記型電腦等高性能電子產品被列入管制清單，出口申請「原則上不會批准」。

經濟部表示，截至2023年3月底，宏碁未申請此類許可證，海關也無宏碁出貨至俄羅斯的紀錄。經濟部拒絕進一步評論此事。