根據今天宣布的一項協議，通用汽車將與福特一樣採用特斯拉的北美充電規格，讓通用的電動車車主可以使用特斯拉超級充電站（Tesla Superchargers）網絡。

路透社報導，通用汽車（GM）執行長巴拉（Mary Barra）和特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在推特音訊空間（Twitter Spaces）的活動中共同宣布這項協議。福特（Ford）先前已先做出類似的決定，採用特斯拉的充電標準，這意味著北美三大電動車商如今在充電硬體方面已經統一規格。

投資人肯定這項協議，及為北美市場制訂統一充電硬體標準的前景。通用汽車股價盤後大漲超過4%，特斯拉的股價也上漲4%。

彼此競爭的美國3大電動車製造商間的合作，在商業上和對公共政策影響上都具有重大意義。

拜登政府要求各公司必需採用「組合充電系統」（Combined Charging System, CCS）標準，才有資格獲得數十億美元的聯邦補貼，好在全國最繁忙、共計約1萬2070公里的道路上架設新的充電站。

福特宣布與特斯拉合作後，運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）5月告訴財經媒體CNBC，充電系統的規格終將統一，但車主可以透過轉接器使用這些充電站。

特斯拉、通用和福特的電動車數量相加，占目前美國電動車市場的70%。電動車產業高層認為，EV充電連接器不同，是無法讓更多消費者選用電動車的障礙之一。

馬斯克在推特音訊空間與巴拉對話時說：「我認為這對電動車要往前邁進來說，會是件很棒的事。」

巴拉說：「我覺得一切都變好了些。」

巴拉今天接受CNBC採訪時表示，通用汽車可藉由這次的協議省下4億美元。