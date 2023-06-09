另外，富邦金控9日股東會順利完成董監改選，董事長蔡明興長子蔡承儒確定首度進入董事會，蔡明興表示，能到董事會來歷練學習，應該會是很好的學習機會，廣泛去了解各個經營層面的問題與風險。未來工作任務則主要在壽險方面，因為壽險算是金融業中最複雜的，包括精算、核保、理賠、投資、客服...整個流程都應該好好去了解。至於北富銀董事長陳聖德，蔡明興表示，主要是因他屆齡退休，至於未來董事長人選，則在9日下午董事會推選後公布。

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