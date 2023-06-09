另外，富邦金控9日股東會順利完成董監改選，董事長蔡明興長子蔡承儒確定首度進入董事會，蔡明興表示，能到董事會來歷練學習，應該會是很好的學習機會，廣泛去了解各個經營層面的問題與風險。未來工作任務則主要在壽險方面，因為壽險算是金融業中最複雜的，包括精算、核保、理賠、投資、客服...整個流程都應該好好去了解。至於北富銀董事長陳聖德，蔡明興表示，主要是因他屆齡退休，至於未來董事長人選，則在9日下午董事會推選後公布。
蔡明興：今年國內景氣靠內需 明年才可明朗化
富邦金控9日股東會會後蔡明興接受媒體採訪時表示，台灣景氣逐漸回溫，從黃仁勳來台大家看到台灣扮演AI產業供應鏈的重要地位，對於各產業都是商機，在各產業都有發展下對金融業也是好事。不過，他也坦言，台灣景氣復甦的腳步不如預期，所幸靠內需消費的支撐，整體出口衰退也有逐步減緩的跡象，預計要到明年才能看出較明朗化的復甦跡象。
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