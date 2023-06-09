富邦金控9日股東會會後蔡明興接受媒體採訪時表示，台灣景氣逐漸回溫，從黃仁勳來台大家看到台灣扮演AI產業供應鏈的重要地位，對於各產業都是商機，在各產業都有發展下對金融業也是好事。不過，他也坦言，台灣景氣復甦的腳步不如預期，所幸靠內需消費的支撐，整體出口衰退也有逐步減緩的跡象，預計要到明年才能看出較明朗化的復甦跡象。