蔡衍明基金會執行長徐海倫致贈弱勢長者慰問金。（王揚傑攝）

蔡衍明基金會執行長徐海倫致贈弱勢長者慰問金。（王揚傑攝）

蔡衍明愛心基金會每年三大節日均辦理關懷弱勢慈善公益活動，今年已邁入第15年，今（9日）與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室於端午節前夕舉辦「公益青年-送愛下鄉趣」活動，由基金會執行長徐海倫、亞東科大校長黃茂全、華德里長陳寶鈺親自致贈弱勢長者們慰問金，祝大家端午佳節愉快。

蔡衍明愛心基金會自2009年與各縣市政府合作辦理關懷社區弱勢活動，為讓青年學子學學習社會服務及尊老愛幼觀念，自2015年起改與學校單位合作，目前合作學校已多達27所，由基金會提供每所合作學校每年300個名額，捐贈弱勢家庭每戶5000元慰問金，15年來全台已幫助11萬餘戶，捐贈金額高達5億3000餘萬元。

今天的活動除了捐贈慰問金外，現場也特別準備了粽葉和食材，邀請長者們一起包粽子，感受端午節的氣氛。

徐海倫表示，這個活動到今年已第15年，蔡衍明董事長秉持企業「取之於社會，用之於社會」的心情來做這樣的事，也希望將孝順養成習慣的觀念推廣出去，所以選擇和學校合作，非常感謝地方上的里長和學校，願意和基金會共襄善舉，祝大家端午節快樂。

徐海倫說，蔡衍明董事長年輕時就一人外出創業，因為不能常常陪伴父母，所以他非常重視孝道，旺旺集團今年舉辦「第三屆孝親獎」，期透過孝親歌曲及短影片的創作及推廣，提高社會對於正確的孝親觀念的關注，增加親子溝通，讓孝順成為一種話題，也成為一種自然的習慣。

黃茂全表示，蔡衍明基金會提供學生機會從服務中學習成長，把愛心傳遞到社區，和社區共同成長，這是很好的學習模式。陳寶鈺則說，感謝蔡衍明基金會和亞東科技大學的協助，讓里內的清寒家庭每到了端午節、中秋節和農曆春節，不用去煩惱過節的問題。