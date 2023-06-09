富邦金控111年度稅後淨利為新台幣469.3億元，今日股東常會通過普通股每股配發1.5元現金股利，0.5元股票股利，合計總股利配發2.0元，總股利配發率達56.5%。

今日股東會中同時進行第九屆董事選舉。由蔡明興、蔡明忠、韓蔚廷、林福星、許金泉、蔡承儒、游適銘、連堂凱、鄭瑞成、陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時當選為董事。其中游適銘、連堂凱、鄭瑞成為臺北市政府法人代表；陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時為獨立董事。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控除了致力提升經營績效，更積極落實公司治理，不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司，董事會成員的獨立性與多元化亦是業界典範。在金控第九屆15席董事成員中，獨立董事仍維持與第八屆相同為6席，其中有3位獨董候選人是本屆新加入，包括具外商金融機構資歷完整的莫兆鴻、以及企業和消費市場均擁有豐富IT行業經驗的VMware台灣威睿資訊全球副總裁暨大中華區總裁陳學智，另外兼具學術、企業實務經驗的實聯精密化學副董事長葉匡時。另外3位連任的獨董為：輔仁大學法學院榮譽講座教授及前司法院大法官陳新民、東海大學會計系講座教授兼管理學院代理院長李書行，及現任富邦金控、富邦人壽獨立董事的王銘陽。6位獨董於企業界或學術界均擁有豐富經驗及傑出表現，富邦金控將借重其多元專業素養，集思廣益並優化決策，持續強化公司治理及永續經營。

另外，為提升資本規模及強化財務結構，今日股東會通過資本公積轉增資發行新股案，擬自本公司資本公積提撥6,197,606,300元撥充資本發行新股，每股面額10元，計發行普通股619,760,630股。同時，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會亦通過長期資金募集案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形籌措長期資金，其發行之股數以不超過15億股為原則。此舉不僅具強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益也將有正面助益。