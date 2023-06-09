新鮮肥美的萬里蟹，令浩子讚不絕口。（公視台語台提供）

王瞳和李又汝日前上《HiHi導覽先生》展開寮鮑魚和萬里蟹PK大戰，喜愛吃鮑魚的李又汝透露，家裡常常開「痛風趴」，一箱鮑魚可以在一餐全吃光，興奮分享：「最喜歡鮑魚塞進嘴裡，軟軟Ｑ彈的口感，會覺得自己很有錢！」螃蟹派的王瞳不甘示弱地表示：「吃螃蟹是一種幸福的滋味，常常在秋天時，跟朋友吃一桌螃蟹料理，再配上黃酒，是令人難以忘懷的滋味。」讓喜愛品酒的浩子直誇她內行。

眼看浩子正準備掏出口袋的私房錢準備埋單，李又汝馬上端出鮑魚給現場的大家試吃，爭取加分機會，這時王瞳突然開口爆料，李又汝劇中雖飾演食品研發部主管，卻根本沒在做事，遭王瞳狠嗆：「選的東西不見得好吃！」聽到戲裡下屬忤逆嗆聲，李又汝馬上主管魂上身，大力推銷手中的鮑魚，最後更直接擺出主管架式對王瞳冷喊：「劉惠婷（王瞳角色名），這樣妳了解了嗎？」現場瀰漫濃濃的火藥味。

兩人不只戲裡爭男人，戲外更要爭奪這場「料理東西軍」的冠軍頭銜，只見王瞳拿出試吃的螃蟹對眾人喊話：「絕對讓你吃到不會停！」掛保證讓現場對螃蟹的期待值拉到最高點。浩子一馬當先動筷，當他吃下第一口蟹管肉，頻頻大聲讚嘆：「好甜、好好吃，怎麼只有一口？」超失控的反應讓大霈緊急制止：「你叫太大聲了啦！」