被譽為「20世紀末最後美少女」的日籍女星廣末涼子，2010年和藝術家井筒順（CANDLE JUN）再婚，想不到7日爆出雙出軌疑雲，與已婚米其林一星名廚鳥羽周作互動曖昧，雙方雖皆否認，但合作的廠商已對廣末涼子有所顧慮，昨（8日）撤下她拍的廣告。

廣末涼子今年3月接下本麒麟啤酒代言，5月18日曾出席記者會為商品宣傳，未料不到1個月，廣末涼子捲入雙重婚外情爭議，雖然當事人已否認，但與其經紀公司的說法不同調，導致該事件疑點重重，爭議持續延燒。本麒麟啤酒經營者「麒麟控股」昨（8日）大動作將廣末涼子的廣告撤下，並向日媒表示：「雖然從新聞報導中無法確認細節，但是我們判斷藝人無法傳達商品的價值」，至於會不會撤換代言人，目前尚未討論出結果。

麒麟控股判斷廣末涼子無法傳達商品的價值。（圖／中時資料照）

廣末涼子天生擁有透明感的清新氣質，出道不久就被日本譽為「20世紀末最後美少女」，而她過去的情史豐富，23歲帶球嫁時裝設計師岡澤高宏，5年後結束婚姻，30歲再度奉子成婚，嫁給現任藝術家丈夫井筒順，不過這段婚姻中，廣末涼子2度爆出緋聞風波，2014年被周刊拍到與佐藤健入住同一間酒店，不過廣末涼子發聲明否認。

事隔9年，廣末涼子又爆出不倫已婚米其林一星名廚鳥羽周作，雖然兩人都否認到底，但廣末涼子所屬經紀公司「FLaMme」8日在官網PO道歉聲明：「有關週刊電子版對於廣末涼子的相關報導，造成大家困擾非常抱歉；雖然關於藝人私事都交由本人處理，這次的報導會嚴重警告本人行動要承擔起責任，造成騷動非常抱歉。」從聲明中可得知，公司未否認緋聞亦沒要對爆料媒體採取法律行動，反而是警告自家藝人，明顯不同調，引來更多疑點。

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