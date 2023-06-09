每個人對待感情的態度不同，有些人勇敢示愛，也有人愛在心裡口難開，《搜狐網》運勢專欄則點名3星座，愛與不愛所表現出的態度更是天差地別，如果他們不主動找你，就代表他們就是不愛你，再強求只會遍體鱗傷。

▍射手座

射手座是一個無所畏懼的星座，一旦想要什麼東西，就會努力爭取，即便過程艱難，他們也不會輕言放棄。射手座面對感情同樣如此，如果他們從來不主動聯繫，就代表他們對你沒有意思；反之，射手座如果真的喜歡對方，就會十分主動，不會壓抑自己滿腔的好感。

▍獅子座

獅子座的人與生俱來的傲氣，讓人感覺他們有點高冷，不容易親近，不過如果獅子座遇到心儀對象，往往會表現得特別主動，既熱情又霸道，恨不得待在對方身邊；反之，如果獅子座真的不喜歡對方，不僅會直接拒絕，還會表現得極度冷漠，就怕讓對方會錯意，增添彼此困擾。

▍水瓶座

水瓶座的人雖然在感情中不夠確定自己的情感，然而一旦確認心意，就不會選擇退縮；反之，如果水瓶座一直都不會主動聯繫你，就代表他們沒有把你放在心上，千萬別以為他們只是慢熟或是欲擒故縱，理由僅僅是因為他們不喜歡你，所以不要再傻傻等待，否則只會遍體鱗傷。