第8屆鐵路便當節今（9）日上午11點在台北車站大廳開幕，有旅客清晨4點就來排「SL大樹日光和風滿載銀色款便當」；另外此次最高價便當、每個要價999元的台鐵本鋪A5本部牛「EMU3000型特仕車造型陶瓷便當盒」，清晨6點就出現排隊人潮。

第八屆鐵路便當節登場。(台鐵提供)

6月9日至12日為期4天的2023第8屆鐵路便當節，今年共有42家國內外業者，包含12家日本鐵道同業、斯里蘭卡鐵道同業、地方縣市政府、鐵道文化園區及國內各產業業者共襄盛舉。

台北車站大廳今日清晨就開始有排隊人潮，有民眾清晨4點就來排東武鐵道「SL大樹日光和風滿載銀色款便當」，還有民眾表示自己是翹班來買便當，希望能夠買到蒜香小卷便當、新幹線便當；有民眾一大早從台中搭台北北上搶購復刻的懷舊鋼製便當盒。

此次便當節靜態展區包含台鐵便當復古手繪鐵道風景傳統紙盒、懷舊鋼盒、台鐵工字軌便當盒鐵道意象打卡牆，互動體驗則包括飛鏢體驗、電流急急棒的「鐵道挑戰賽」與超級拼拼樂等闖關集點活動、創意DIY手作課程等。