圖為2006年趙建勳以輔佐人身分出庭。（中時資料照，沈明杰攝）

趙家親友不斷安慰正傷心痛哭的趙建勳妻子。（程炳璋攝）

前總統陳水扁女婿趙建銘的弟弟趙建勳9日突傳過世噩耗，趙家人治喪悲痛，趙建勳7日突喊頭痛，吃藥後緩解不以為意，不料8日中午呈現昏迷，家人趕緊送往奇美醫院，診斷為大腦動脈瘤破裂，經過插上葉克膜急救仍無效，下午1時11分宣告死亡，家屬預計19日在憶盧園舉辦公祭。

50歲的趙建勳突然過世，趙家人9日已將棺木停放在憶盧園，挑選靈堂致祭，趙太太情緒崩潰難以接受，回憶先生7日在家直喊頭痛，卻未警覺是腦部出問題，吃了1顆普拿疼止痛後緩解，還與家人共進晚餐。

趙建勳8日起床仍感不適，妻子中午時突然發現丈夫昏迷不醒，趕緊送往奇美醫院，被發現是腦部動脈瘤破裂，趙建勳曾是奇美醫院醫師，基於過去同事的特殊情誼，全院出動多名醫師會診施予急救。

趙建勳病情惡化迅速，醫師見狀先插上葉克膜，8日下午1時許仍宣告死亡，當晚6時拔管。留下妻子與大2與高1的兒子共3人。

趙建勳從醫20多年，先在奇美擔任婦產科醫師，後來自己開業作醫美，與妻子結識30年，親戚稱讚趙建勳十分孝順，在趙玉柱入獄時，他每周前往探視父親2次，也對妻子的家人很好。

趙建勳公祭預訂19日在憶盧園奕全3廳舉行，他的妻子噙淚表示，丈夫常嘆自己，除了工作就回家，很少朋友，希望這些僅有的朋友們19日來送他最後一程。