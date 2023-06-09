新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪，並由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧接見，也與國台辦主任宋濤會面，並出席「兩岸關係前瞻與思考」研討會，以及參觀天壇、航天城等。他們也拋出10點兩岸方面建議，與陸方進行溝通，吳成典強調，兩岸減少台獨等增進敵意的言行，才能避免戰爭爆發。

此次赴陸的包含吳成典、副主席李勝峰、林易陞、新黨顧問周陽山、湯紹成、賴來焜；金門前縣長李炷烽、發言人陳麗玲、副秘書長鄭光禮、副發言人游智彬、輿情中心主任季節等十一人。新黨主席吳成典表示，兩岸關係因美國挑撥而緊張，新黨是主張兩岸和平統一的政黨，基於促進兩岸和平統一、降低兩岸衝突、謀求民眾福祉，擴大兩岸交流之目的，組成本次參訪團。

吳成典指出，見到王滬寧後，發現他不僅根本沒有想對台動武之心，對新黨人反映的台灣民眾心聲也耐心傾聽，深入交流互動。而面對2024，就是戰爭與和平的選擇，兩岸減少台獨等會增進敵意的言行，增加善意，包括大陸對台灣再更柔、更讓一點，生活就會更好。他強調，兩岸盡快建立互信是重點，讓敵意減少、善意增加才能避免戰爭爆發，而讓敵意減少就是不能台獨，像是九二共識就是一個態度，若反對九二共識，然後說不台獨，誰會相信？

新黨發言人陳麗玲指出，新黨本次赴陸，針對台商、台生、台胞、陸配及關係兩岸經濟、民生、交通、就業、就學等多領域，與大陸有關方面進行了溝通，在部分領域獲積極回應，有些事項大陸方面表示「已經在做」，有些將予以研究。具體項目分別為：

1.推動「兩岸共同市場」，設立「台商專區」，發揮互補優勢、建立國際標準，促進兩岸攜手共富共榮。

2.積極鼓勵台商台胞廣泛參與一帶一路倡議建設項目。

3.建議大陸各省市仿照福建省廈門市，賦予台胞交通、投資、就業、就學優惠措施。

4.接納台灣人民申請各項專業及民生証照，擴大台灣證照直接採認範圍。

5.大陸鄉村振興建設項目，鼓勵台青、台胞積極參與。

6.針對台灣農產品、食品進口大陸地區，設立兩岸共同驗證機制。

7.廈門大嶝的新建機場，建議命名為「金門國際機場」；廈門地鐵延伸至金門。

8.落實「新四通」，建議福建省對金門、馬祖賦予「最緊密的經濟夥伴關係」(CEPA)。

9.建議大陸方面繼續積極維護兩岸同胞合法權益。

10.新黨將強化對大陸台商服務；新黨組團考察香港、澳門「一國兩制」現況。

陳麗玲表示，兩岸兵凶戰危之際，新黨作為兩岸和平的旗手，代表台灣對兩岸和平的期盼，堅定支持兩岸一家，共用大陸經濟發展機遇，為台灣鄉親福祉衝破民進黨當局的司法壓迫和輿論霸淩，勇敢堅定捍衛台灣鄉親的利益，向大陸有關部門爭取台胞福利，共同邁向民族復興的兩岸新未來。

政大教授湯紹成呼籲大家思考，兩岸要武力解決或談判解決？統獨議題可能性如何？獨立有望？還是統一在望？他指出，民進黨政府反對九二共識是沒道理，因為九二共識就是不把大陸當成外國，如果反對九二共識，那就應該廢除陸委會，由外交部處理兩岸關係。

鄭光禮則說，新黨參訪團返台後，輿論多正面肯定，或有民代質疑新黨在台灣沒有足夠民意基礎。但新黨雖小但心不小，目前雖沒有執政能力但有施政良心，保持高度自我要求，兩岸一家親、兩岸關係正常化發展在台灣有民意基礎的，甚至是多位總統候選人主張與支持，新黨願扛起重擔，持續為台灣人民福祉努力。