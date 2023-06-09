今年國中教育會考數學科有2題非選擇題，其中第1題得零級分的有1／7、第2題得零級分有1／8，頗高。主持數學科閱卷的台師大數學系教授謝豐瑞表示，有些考生面對問題時，只想直接帶入公式或直接計算，缺少連結生活情境的有感理解，以至於答題時無法針對題目情境詮釋與解釋，因此難得高分。

今年會考數學科有2題非選擇題，第1題考疫苗效力，第2題考正八邊形環套的幾何題，每題滿分是3級分。台師大心測中心統計，第一題得3級分有2萬1296人（占12.7％）、得零級分有2萬4095人（占14.37％）；第二題得3級分有3萬6862人（占22.56％）、得零級分有1萬8167人（占11.12％）。

謝豐瑞表示，今年數學科非選第一題，考生需要理解題目描述中現實生活會發生的人為操作（實驗步驟與疫苗訂定），看出數學符號與算式在這些人為操作中的現實情境意義，才能順利解題。

謝豐瑞指出，在閱卷過程中發現，許多學生對「疫苗效力不可能大於1」的基本認知都沒有，竟然算出600這樣的數字，回到題目的題意就變成每1萬5000人打疫苗，有600倍的人感染，也就是900萬人。她認為，這是缺乏素養的答案，但考生算出這個數值也沒感覺到應該是算錯了。

此外，謝豐瑞進一步指出，「％」是生活中常見的一個符號，也是國小五年級的內容。1％就是1／100或0.01，100％就是100／100或1。但是這次有很多學生以為100％是1／100或0.01，或是100％=100，基礎數學觀念就錯誤。

至於數學科非選擇題第二題幾何題，謝豐瑞指出，第一小題實際上不難，在試題卷上已經給了算出n邊形內角和的公式（n-2）X180，學生只要代入8算出結果就可以拿到1級分，但是仍然有約11％的學生連這一步都無法完成，僅拿到零級分。

謝豐瑞表示，國中會考數學科命題已逐步朝向素養導向邁進，學生非選擇題的整體答題意願有進步，但在表達策略以及解題過程中推導、推理或解釋的能力仍然需要加強，這是未來還要努力的方向。