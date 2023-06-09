歐盟高級官員在周四指出，14個成員國可以對68個專案提供國家援助，涉及的包括空中巴士、艾司摩爾(ASML)、愛立信等56家公司。

這些專案包括材料和工具的研發，以及晶片設計和製造程序等；它們針對的技術包括5G和6G通訊技術、自動駕駛、人工智慧、量子運算。

這些專案的首批產品預計2025年初上市，所有計畫將在2032年完成。

歐盟工業事務主管布雷頓(Thierry Breton)表示，這些專案將加快歐洲雷達和航天零組件供應鏈的開發、電動車的推廣，以及對尖端人工智慧晶片開發的貢獻。

執委會希望這些專案可以額外吸引137億歐元的私人投資。其它的參與公司也包括格羅方德(GlobalFoundries)、電信商Orange、亞德諾半導體、大陸集團(Continental)、博世(Bosch)。

雷諾汽車、恩智浦、意法半導體、瓦克化學(Wacker Chemie)、英飛凌等也都有參與這些計畫。

提供政府補助的國家有奧地利、捷克、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、馬爾他、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙。