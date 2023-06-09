大陸《法治日報》微信公眾號9日報導，湖南省岳陽市中級人民法院5月29日一審判決岳陽經濟技術開發區管理委員會（岳陽經開區）前法制辦主任李平等6人，涉貪汙、受賄、行賄、非法吸收公眾存款案等罪，判處死緩及其他不等刑期。揭開近30年來，一名科級官員如何利用百姓內外勾結，「先後4次通過虛假訴訟或製造虛假訴訟證據等手段，騙取岳陽經濟技術開發區管理委員會財物共計人民幣3億2335.6887萬元（人民幣，下同，約合新台幣14億2274萬8800元）」的傳奇故事。

岳陽經濟技術開發區1992年4月正式成立。8年後升級為國家級經濟技術開發區。被告李平2014年1月被任命為岳陽經開區法制辦主任，係科級官員，主要負責審查岳陽經開區行政合約、經濟合約、專案投資意向書等。

《法治日報》報導，李平作案手法，係虛構岳陽經開區拖欠他人專案建設款，然後讓他人找政府「討債」，裡應外合。55歲艾道義是合作對象之一， 2013年李平找到艾道義及艾的姊夫胥秋明虛構專案，是岳陽經開區園區內一處魚塘清淤、挖填及平整工程。

簽訂時間為1993年8月20日。協定約定，由乙方艾道義總投資110萬元，包幹魚塘清淤、挖填及平整；工期為120天，超期每天罰500元，提前完工則每天獎500元。對於工程款的結算，雙方約定了兩種方式。第二種方式是以地抵償投資本息。

《法治周末》報導，魚塘清淤、挖填及平整工程結束後，一些虛構的工程驗收和結算承諾函件，也被偽造得有模有樣，經物換星移，2017年2月28日，岳陽市中院一審判決岳陽經開區向艾道義支付2739萬元，並承擔18萬元訴訟費。該判決生效後，2017年4月1日，岳陽經開區向岳陽市中院帳戶支付了2757萬元執行款，法院將上述款項扣除艾道義應承擔的37萬餘元訴訟費後，剩餘2719萬餘元的款項全部支付到了艾道義的銀行帳戶。

至此，一起虛假參與政府工程，騙取2700餘萬元的公款虛假訴訟案件完結。

就在艾道義以為這起「假官司」塵埃落定時，隨著李平被調查，這起涉案金額特別巨大的虛假訴訟案開始顯露端倪。

2019年4月20日，公安機關在偵辦李平等人涉嫌犯罪案件中發現這起涉嫌虛假訴訟的線索，公安機關將相關線索提交岳陽市中院審查。岳陽市中院審查後，再審了此案，發現此案為一起虛假訴訟案件。

這起假官司真相大白後，岳陽經開區向法院申請執行回轉2757萬元執行款，此前已經匯到艾道義帳戶的兩千餘萬元的執行款，已被全部轉走。法院在執行中發現，此時艾道義已成了「七無人員」，即無銀行存款、無不動產登記資訊、無有價證券、無網路資金、無機動車輛、無對外投資、無公積金繳存記錄。

報導發現，艾道義只是李平合作侵吞公款的角色之一。

經岳陽市中院審理查明，2013年至2017年，李平擔任岳陽經開區辦公室法制辦主任、法制辦主任期間，利用經手辦理涉法信訪案件、涉法訴訟案件的職務便利，分別夥同李宏旭、張金波、劉新華、艾道義、姚鋼先後4次通過虛假訴訟或製造虛假訴訟證據等手段，騙取岳陽經開區財物共計人民幣3億2335.6887萬元，其中既遂7089.3575萬元，未遂2億5246.3312萬元。

另查明，2013年7月，李平、李宏旭利用職務便利，偽造訴訟證據，為張金波謀取不正當利益，進而向其索要財物。2014年10月至2016年1月，李宏旭在代理與岳陽經開區的訴訟案件中，請託李平及他人以職務便利提供幫助，事後給予好處費。2015年10月至2016年2月，張金波在擔任益陽恒幫公司法定代表人期間，直接參與非法吸收公眾存款211萬元。