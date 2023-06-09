曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員的劉仕傑遭影射涉及性騷。時代力量秘書長李兆立上午表示，決策委員會已決議將劉仕傑送交時力紀律委員會調查，不過時力中央黨部上午已接獲劉仕傑的退黨聲明。

時力發言人余佳蒨受訪表示，時力中央黨部於今天上午10時39分收到劉仕傑傳真的退黨聲明書，儘管劉仕傑退黨，但時力仍會走完性平程序，並調查劉仕傑在時力期間是否涉及其他性騷擾事件。

網友Jackie Chen昨天在臉書表示，她與A男曾因舉辦活動認識，而A男為了職涯轉換問題多次想邀約她諮詢，有次終於答應碰面，原本約在捷運站，但A男開車前來甚至邀她上車；隨後A男開車到碧潭，並堅持要留在車上聊天，過程中不僅用手臂扣住脖子，還遭到強吻並碰觸私處。

Jackie Chen指出，隔天她試圖傳訊套話想作為證據，但A男回應，「我以為你跟我一樣open minded（思想開明）」，事後她向A男任職單位打聽，才知道A男分際操守特別差。

由於文章中透露A男從政後換了幾次政黨，且2次參選台北市議員都沒選上，不少網友認為這段文章是影射時力黨員劉仕傑。

李兆立上午舉行記者會指出，時力決策委員會已決議將劉仕傑送交紀律委員會調查，文章指涉的劉仕傑行為雖屬於任職外交官期間，尚未加入時力，但時力對性騷擾抱持零容忍態度，將擴大調查處置。

時力黨主席、立委王婉諭今天也透過臉書表示，身為黨主席和時力一分子，她必須要向受害者及社會大眾致上最深的歉意。

王婉諭表示，「對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤」，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權。

時力上午宣布啟動調查，並向劉仕傑喊話，希望能主動說明；不過時力中央黨部今天上午10時39分已收到劉仕傑傳真的退黨聲明書。（編輯：林淑媛）1120609