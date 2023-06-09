達方今天舉行股東會，達方近年跨足IT與綠能兩大產業，旗下IT事業聚焦價值客戶，藉創新優化產品組合，創造價值，並轉型以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，111年在E-Bike需求強勁與策略聯盟開展下業績成長顯著，綠能事業營收較110年同期有逾五成以上的成長，營收貢獻比重達47%。

達方今天股東會通過111年財報，111年合併營收為295.3億元，年增5.3%，歸屬母公司稅後淨利為11.6億元，每股盈餘為4.15元，以及每股配發現金股息3元。

受供應鏈仍處於庫存去化階段，加上傳統淡季因素影響，達方第1季歸屬母公司稅後盈餘為1.43億元，每股盈餘為0.51元，累計前5月合併營收為104.9億元，年減15.2%。

隨著廠商積極去化庫存，存貨水位逐步恢復健康下，IT拉貨動能已優於第1季，蘇開建審慎樂觀看待各事業營運表現，預期第2季營運會比第1季好，第3季IT零組件需求有機會回升到正常水位，下半年比上半年好趨勢不變。

達方越南廠區擴建已逐步完成，未來鍵盤產品80%到85%在大陸廠區生產，15%到20%在北越生產：綠能產品生產以越南為主，台灣為輔，即自行車車架則以越南為主要生產基地，約佔80%到90%，台灣廠約佔10%到20%。

由於歐洲為達方綠能產品主要銷售市場，為達成歐洲製造短鏈供應，達方歐洲廠於今年第2季起製造生產電池產品。

達方表示，若以總產值來看，未來越南廠約佔60%到70%，台灣約佔30%，歐洲約佔10%。