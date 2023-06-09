無黨籍的李正皓原先獲得民進黨支持，將在新北市永和區以無黨籍身分參選立委，但他受性騷擾事件影響，在昨夜宣布退選，前副祕書長林飛帆也被質疑掩蓋性騷擾調查事件，外界質疑民進黨主席賴清德推動的「民主大聯盟」政策受挫，行政院副院長鄭文燦直言，他認為民主大聯盟的路線，不需要為此改變，至於個別參選人的提名與調整，尊重黨部的決定。

鄭文燦今出席「台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」前受訪指出，黨能夠組成民主大聯盟，能夠讓社會更多元的意見可以整合，對於保護台灣的路線，能夠得到更大的力量，他想這個路線是不會變的，至於個別提名候選人的調整，尊重黨部的決定。

對於國民黨籍台北市議員鍾沛君昨天揭露，去年曾遭名嘴朱學恒無預警強吻、摟抱，朱學恒卻稱當天在飲宴上喝到斷片，後續發生的事，他完全不清楚。

鄭文燦表示，每一個性平案件都要保護當事人，有涉及相關案件需要進行調查，確認整個性平案件的真相，當事人的態度也非常重要，他認為朱學恒的態度很難獲得社會接受。

鄭文燦指出，以國外的經驗來講，＃MeToo運動一定會讓社會各種層面，過去沒有處理的會被掀開來，現在政院將對性騷擾樣態做成指引，並參考專家、國際做法，至於如何建立一個外部申訴機制，能讓當事人感受到友善、直接與可信賴，這也是必要的一個機制轉換。

鄭文燦表示，性平的修法涉及3個法令，那政院將就這3個法令做一個性平法制的統整，將會在下一個會期提出。