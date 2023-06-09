剛從NCAA一級維吉尼亞軍校畢業返台的唐維傑，9日突然在個人IG上貼文，「親愛的籃球：追夢的旅程中，一路上充滿了挫折及挑戰。學到了很多，也成長了不少。不斷的挑戰及進步，是唯一通往成功的道路。接下來，我想挑戰更高的籃球殿堂！」直接宣告他將投入今年職籃選秀。

現年23歲的唐維傑在三民家商念完高一後，就到美國聖瑪麗瑞肯高中就讀，2018年10月2日宣布接受維吉尼亞軍校獎學金，成為美國軍校生的一員，去年曾以中華隊國手身分參加世界盃亞洲區資格賽，面對中國大陸與日本兩大強敵，場均仍拿10.0分、5.3籃板，

如今隨著唐維傑宣告投入今年選秀，相信不管是PLG或T1聯盟球隊都會想要積極爭取他的加盟，畢竟他不僅擁有旅美經歷，也在中華隊有過不錯表現，只是隨著T1聯盟與PLG今年都將進行「自然」選秀，目前兩大職籃聯盟狀元籤分別屬於桃園永豐雲豹與新竹街口攻城獅。