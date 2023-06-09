新北市板橋區某幼兒園餵藥案延燒，不少家長指稱，教保員有給小孩喝「彩虹藥水」，甚至不喝就關廁所，但園長、4位教保員昨日約談時，聲稱「彩虹藥水」就是感冒藥水，因藥水顏色較鮮豔，可能被學童誤解，且園方持有家長簽署的同意書和看診單為證，由於檢警第一次搜索的監視器僅有2至4月畫面，5月間皆未有畫面，全案也陷入羅生門。

全案目前已有8個學童驗出「巴比妥」藥物微量反應，兒童權益促進協會理事長王薇君表示，有家長說孩子在學校被餵「彩虹藥水」，只要不喝就會被關到廁所，回家開始出現扯髮、撞牆等行為。

據悉，園長、4位教保員昨日遭檢警約談時，有被問及彩虹藥水是什麼，檢警也出示2至4月的監視器畫面，但他們聲稱就是感冒藥水，因藥水顏色較鮮豔，因此遭誤解，而園方也持同意書和看診單為證，經檢視後也未發現可疑之處。

由於8位驗出微量反應的學童，分別有4位是在本月5日採檢，其餘4位則是家長自行採檢，時間點落在5至6月間，考量學童代謝問題，5月間是否有食用到相關藥物是關鍵，但5月未有監視器畫面，全案陷入羅生門。