泰國選舉委員會昨天公布，國會眾議院選舉有16個府47個投票站的票數和候選人得票數不符合，必須重新計票。官員表示，這不影響選委會必須在7月中前公布正式當選名單的時程。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，400個是區域眾議員，100個是政黨名單不分區眾議員。

依照初步的計票結果，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨，兩大黨和其他6個小黨結盟共312席，超過500席的一半。前進黨表示，8黨聯盟已經可以執政，將由前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理。

不過8黨聯盟能不能順利執政仍有變數，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數－也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數尚未表態。

泰國選委會昨天發布新聞稿指出，發現16個府的47個投票站票數和候選人獲得的票數不符合，必須在11日重新計票。

依法選委會要在選後60天內－也就是7月13日前公布當選名單，各界都希望盡早確認名單。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，負責選務的副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）昨天保證，重新計票不會影響選委會在7月13日前公布正式當選名單的時程；選委會主委逸提蓬（Ittiporn Boonpracong）也承諾會在7月13日前公布結果。

前進黨副發言人卡倫彭（Karoonpon Tieansuwan）表示，相信重新計票不會影響前進黨目前獲得的票數。

根據規劃，選委會最晚要在7月13日公布正式當選名單，7月20日眾議員需向國會報到，7月24日舉行新國會的首次會議，接著7月25日眾議員選出眾議院議長，8月3日新的眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決。

總理不須具有議員身分，獲得過半席次支持的人成為新總理並組閣。新選出的總理8月10日公布內閣名單，8月11日新內閣就職上任。