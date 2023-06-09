兩棲偵察營現役蛙兵以蛙人操向來賓們展現出精實的戰力。(于家麒攝)

慶生儀式由來賓與現役蛙兵們一起切蛋糕，慶祝海龍蛙兵成軍50歲生日快樂！(于家麒攝)

料羅營區新建港勤設備大樓也在今天落成啟用，不僅提供官兵及裝備更良好的環境，也見證了世代交替。(于家麒攝)

第一次進到兩棲營區的家屬們都十分興奮，紛紛搶拍現役蛙兵小鮮肉。(于家麒攝)

兩棲偵察營區現場展示多艘海龍快艇及軍事武器等裝備，讓退役蛙兵家屬們拍照留念。(于家麒攝)

兩棲偵察營區現場展示多艘海龍快艇及軍事武器等裝備，讓退役蛙兵家屬們拍照留念。(于家麒攝)

所有來賓、退役與現役蛙兵們合影留念，共祝兩棲偵察營成軍50周年生日快樂！(于家麒攝)

立委江啟臣(前左四)也特別代表立法院致贈加菜金，慰問海龍蛙兵保家衛國之辛勞。(于家麒攝)

立委江啟臣(左一)也不忘與精實的蛙兵學弟們合拍，見證世代交替。(于家麒攝)

素有金門「海龍蛙兵」、「成功隊」之稱的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營今(9)日上午在料羅營區舉辦50週年隊慶暨港勤大樓啟用典禮，邀請500多位退役的學長們帶著家屬「回娘家」共襄盛舉，海龍第53期退伍的立委江啟臣也率立院外交及國防委員到場考察，現役蛙兵以蛙人操展現出精實戰力，另也舉行慶生儀式、影片回顧、港勤大樓剪綵及合影等活動，熱鬧熱鬧。

「海龍蛙兵」走過半世紀，平時戒備森嚴的兩棲營區，適逢50週年隊慶難得開放參觀，一早營區內便湧進大批海龍蛙兵退役的學長和眷屬們「回娘家」相見歡，第一次進到兩棲營區的家屬們都十分興奮，迫不及待和現場展示的海龍快艇、軍事武器等拍照，不過最多人搶著合照的，莫屬身材健美黝黑的現役蛙兵小鮮肉。

立法院外交及國防委員會召委江啟臣也特別率領立委陳玉珍、廖婉汝及邱臣遠到場考察兩棲部隊的戰備整備情形，身為海龍蛙兵第53期退伍的大學長江啟臣，看著學弟們精實地展演蛙人操的每一個動作，當兵往事歷歷在目，稱讚現今的兩棲偵察營仍然維持一貫嚴格的訓練水準，甚至比以往更加精實，足堪肩負起保家衛國的重責大任。

航特部指揮官張台松中將表示，50年前的今天，在那戰火四起的時空背景下，一支勇敢無畏的蛙人小隊誕生了，從那一刻起，開始了一段不平凡的旅程，為保衛台海兩岸的和平與國家安全而努力奮鬥。在這50年的歲月中，國人見證了海龍蛙兵的成長與發展，也經歷了無數的挑戰與考驗。

張台松說，海龍蛙兵的成就，源於每一位隊員辛苦付出和無私奉獻，更是那些不惜一切獻出寶貴生命的英雄前輩們，肩負著「我死則國生」的使命，完成了各種艱巨的任務，不僅是我們的驕傲，也是我們的榮耀。

昨日也安排慶生儀式，由立委江啟臣及國防部官員和現役海龍蛙兵們一起切蛋糕、唱生日快樂歌，慶祝海龍隊史滿50週年。同時也舉行新建港勤大樓剪綵儀式，許多退役的老學長看到學弟們能使用嶄新的營區宿舍，很是羨慕，紛紛談起當年勇，聊著當年在老舊營區內操練的酸甜苦辣。

張台松說，料羅營區新建港勤設備大樓的落成啟用，不僅提供官兵及裝備更良好的環境，也見證了世代交替，由後進繼續創建新的史篇，堅守初心，繼往開來，共同打造屬於兩棲偵察營的光輝榮耀與歷史篇章。