汪小敏推出新單曲〈寫給自己〉。（種子音樂提供）

大陸歌手汪小敏曾三登央視春晚演出，歌唱實力堅強，她近期參與真人秀節目《乘風2023》第一期與第二期，專業的表情管理、綜合實力樣樣出眾，引發網路熱議，被廣大網友們稱讚為當之無愧的女團門面大主唱。在歌迷熱切期盼之下，汪小敏相隔2年推出全新單曲〈寫給自己〉，用音樂展示屬於她的細膩與真誠。

歌曲描述的心態轉變，猶如汪小敏初置身於《乘風2023》的錄製現場時，逐漸地擺脫對未知敏感的恐懼，一次又一次地去嘗試很多個「第一次」，像是第一次鼓足勇氣在所有姐姐面前大聲地自我介紹、緊張又熱血完成初舞臺演出；其中一句歌詞「決定要背起行囊大步向前，卸掉沉重盔甲興許能走得快一點」最貼近她目前狀態。汪小敏說：「原本我有點『社恐』，我不太擅長與人交流，但自從參加完節目後，我覺得我個性變得更開朗、更愛笑，跟大家相處起來也更輕鬆，也找回自信的狀態，算是向前了一大步。」

錄這首歌時她充滿感觸，唱出自己的狀態，期盼透過歌曲帶給大家力量，「如果你正在感受到不太自信或是孤獨的狀態，希望你可以稍微停下來思考自己真正需要的是什麼，有時候不要太去迎合別人的想法，而是要更關心自己的內心需求，希望大家可以更快樂、更愛自己一些。」期盼大家聽完歌曲後能擺脫不安與焦慮，轉而擁抱那個十分浪漫又可愛的自己。