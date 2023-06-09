據教育部公布111學年度統計，國小學童的視力不良率高達45.23%。對此，民進黨台北市第七選區立委候選人、市議員許淑華啟動「視力保健校園巡迴檢查」計劃，讓驗光師進入校園免費視力檢查、宣導護眼保健。

許淑華今(9)日在臉書指出，教育部公布111學年度統計，國小學童的視力不良率高達45.23%，國小一年級小朋友就有1/4視力不良，到了四年級更是大約有一半人數視力不良。許淑華認為，周遭環境3C產品、習慣使用手機電腦、看YOUTUBE 影片等等，更可能讓小朋友很早就在無意中用眼過度、傷害視力。

許淑華感謝台北市驗光師公會願意進入校園協助推廣，請她召集啟動「視力保健校園巡迴檢查」計劃，邀請理事長陳鴻隆及會務幹部、教育局、衛生局共同召開協調會，協助行政流程與設置規劃，讓驗光師進入校園免費視力檢查、宣導護眼保健。

許淑華希望藉此讓小朋友們儘早養成護眼保健的好習慣，也可以透過視力檢查發現近視等視力問題，趕緊矯正照顧好眼睛健康。