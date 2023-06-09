新光金今（9日）舉行股東會，改革派與公司派經營權之爭備受矚目，現場也湧進許多股東參與，議程相當冗長，有小股東不滿新光金近年表現和績效，怒批公司是詐騙集團，不滿新光金股價從90幾元掉到8、9元，甚至要創辦人吳東進出來面對。

股東們火力全開，針對新光金公司治理問題連番上陣發問，有股東痛批新光金是詐騙集團，股價從90幾元剩下8、9元，還認為新光金不僅公司態度傲慢，連高階經理人也是，甚至大喊吳東進出來面對，公司不要顧左右而言他。

對此，新光金董事長許澎回應，今年股市回穩，相信下半年會更好，並強調，「我們這麼龐大的資金，運作都不是像小船一樣、轉向很快，績效就能顯現，投資需要時間產生利息跟資本利得，但相信朝著這方面布局，下半年會好很多。」

此外，有股東發問，吳東進擔任新光人壽董座期間，因未落實公司治理被金管會開罰300萬元，「股東權益損失300萬元，新光金有沒有和吳東進追討？」要求公司要在6月底前回覆是否向吳東進追討該筆罰款，讓部分現場股東拍手叫好。

許澎雖回應此事已經落幕，但沒有被股東所接受，最後只好回應，「尊重股東意見。」