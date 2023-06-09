去年通膨及加速升息，導致金融市場波動加劇，元大金控表示，在審慎應對市場風險，貫徹嚴謹的風控措施下，全集團對俄羅斯的暴險為零，對瑞士信貸的暴險也遠低於同業。旗下五大子公司(證券、銀行、人壽、投信、期貨)業務維持穩健，元大金控去年稅後淨利達214.56億元，每股稅後純益(EPS)為1.72元，於14家上市金控中穩居第三。

翁健表示，今年隨全球經濟成長同步趨緩，台灣出口力道受到抑制，市場存在許多不確定性，台股行情表現也充滿挑戰，元大秉持一貫嚴謹的風險控管態度，在動盪不安的市場中持續創造績效，各子公司努力掌握機會、鞏固獲利動能，今年前5月自結稅後淨利為100.85億元，每股稅後純益(EPS)為0.81元。

對於今年下半年景氣看法，元大金指出，今年全球經濟面臨高利率的總體環境、詭譎多變的烏俄戰爭局勢，以及中美之間持續角力對抗等眾多不確定性因素，S&P Global於今年估2023年全球經濟成長率為2.30%，台灣經濟方面，根據行政院主計總處今年5月公布最新經濟成長率數據，2023年全年台灣經濟成長率預估為2.04%，成長較去年趨緩，也比2023年2月預測的2.12％下修0.08個百分點，主要原因仍是受到全球主要國家景氣降溫、國內出口及投資成長動能放緩等影響。

金融市場方面，市場普遍預期美國聯準會升息腳步已接近尾聲，然全球經濟成長趨緩、廠商持續進行庫存調整、台灣出口力道受箝制等，市場存在諸多不確定性，台股行情表現仍有挑戰，此外，升息雖有助於提升銀行淨利差，但國內製造業、不動產業景氣降溫，還是可能衝擊銀行的放款動能、且導致信用成本上升。壽險業方面，升息環境下經常性收益有望提升，但是台美利差擴大恐使避險成本持續攀升，綜合以上，2023年金融市場仍存在諸多不確定性。