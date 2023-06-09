近來隨著老牌電子大廠，近來拜AI人工智慧之賜，股價連續飆漲，技喜、廣達、緯創、英業達、佳世達、光寶科、微星、神達等股價都連翻大漲，以及近一、二十年來上市的奇鋐、勤誠、華擎、研揚、緯穎等聯袂大漲，推升這波類股指數領先大盤創歷史新高。

上市電腦及週邊類股指數今年來月月收紅大漲，今天指數最高來到184.07點，與去年底收盤指數123.05點相較，累計半年不到，指數已飆漲近五成，漲幅達49.59％。

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