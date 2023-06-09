美股四大指數昨（8）日同步反彈，尤其代表科技股的那斯達克指數及費城半導體指數都上漲1％，因而激勵台股電子類股指數今天也上揚1％以上，尤其電腦及周邊設備類股指數中的權值指標股緯創（3231）日前創歷史新高後，廣達（2382）、技嘉（2376）等都寫超過21年以上新高，推升該類股指數寫下歷史新高。