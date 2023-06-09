誠泰科技去年營收年增11.63％，但因原料EVA漲勢明顯，獲利0.75億元，年減23％，EPS2.16元，配發現金1.3元。

誠泰科近年加速聚焦推展食品包裝及空氣濾清器新應用市場，旗下生質型熱熔膠產品獲經濟部CITD輔導計畫支持，今年推廣至包裝市場運用；無瀝青基防水膜產品也取得日本及台灣專利，可望逐步取代現有傳統型瀝青基產品。

誠泰科另布局大陸空濾市場。無鹵阻燃（UL94-V0）市場量續增；精密電子無塵室應用需求增加，有助拉抬高過濾效率工業應用發展商機。