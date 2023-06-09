香港信報報導，深成指先升後跌，最多升35點，最高至10,758點，最多跌25點，最低至10,697點，半日收報10,717點，跌5點或0.05％，成交額為3,370.46億元。
滬深300指數半日收報3,817點，跌2點或0.07％，創業板指數報2,121點，跌2點或0.1％。
各類股個別發展，水泥、家電股跌近1％，房產、金融股偏軟，傳媒娛樂、汽車製造股跌逾1％。
大陸股市9日半日個別發展。上證指數反覆靠穩，最多跌7點，最低至3,206點，最多升8點，最高至3,222點，半日收報3,214點，升不足1點，成交額為人民幣（下同）2,270.23億元。
香港信報報導，深成指先升後跌，最多升35點，最高至10,758點，最多跌25點，最低至10,697點，半日收報10,717點，跌5點或0.05％，成交額為3,370.46億元。
滬深300指數半日收報3,817點，跌2點或0.07％，創業板指數報2,121點，跌2點或0.1％。
各類股個別發展，水泥、家電股跌近1％，房產、金融股偏軟，傳媒娛樂、汽車製造股跌逾1％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。