香港信報報導，深成指先升後跌，最多升35點，最高至10,758點，最多跌25點，最低至10,697點，半日收報10,717點，跌5點或0.05％，成交額為3,370.46億元。

滬深300指數半日收報3,817點，跌2點或0.07％，創業板指數報2,121點，跌2點或0.1％。

各類股個別發展，水泥、家電股跌近1％，房產、金融股偏軟，傳媒娛樂、汽車製造股跌逾1％。

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