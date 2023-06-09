前總統馬英九將邀請北京大學等5所大陸頂尖大學50名學子於暑假來台交流參訪，陸委會昨(8)日以新聞稿回應此事時，特別提到「疫情後迄今已陸續開放陸生學位生、交換學生及短期研修生來台」，彷彿陸生來台已全面解禁，但實際情況並非如此，這番語焉不詳、說法含糊的一句話，很容易造成外界誤解。

首先在學位生方面，來台情況已全面中斷，且在6月份的本學期結束以後，在台學士陸生將徹底「清零」，這半年以來，諸多媒體不斷以專題報導說明這起現象，教育部長潘文忠也多次出面說明，主要原因還是大陸官方沒有開放，他也主動對外表達感到遺憾、可惜的心情，此時陸委會卻提出學位生開放的說法，讓人感到匪夷所思。

在短期生方面，包含研修生與交換生在內，自今年農曆年之後，截至目前已有將近300名陸生來台短期留學，雖然人數與馬政府兩岸大交流時期的人數相差甚遠，但在兩岸關係走向兵戎相接的此時，能小規模啟動陸生短期來台交流，各界都抱持著正面的態度來看待，希望能藉此趨緩蔡政府執政7年多來，在台海累積的敵意。

至於權責上，陸委會雖在去年11月初宣布開放陸籍研修生來台，這也不是民進黨政府說行就行，主導權還是握在大陸手上，而大陸的放行主要採小規模辦理，台灣高教圈都很清楚，目的還是在試探，因此一切都並非陸委會在新聞稿所說的一句話那樣簡單全面。

面對少子化浪潮衝擊我國高教，私立大專校院的招生壓力非同小可，尤其私校已明白表達，對於陸生可說是需求若渴。而馬前總統此時有意安排大陸學子來台交流，可說是作為引路人，無非也是希望能讓兩岸重返和平榮景，希望蔡政府之下的陸委會，在面對陸生與兩岸學子交流等議題時，能夠苦民所苦，真正了解私校端的壓力，對於還沒有全面達標得陸生招生難題，不要只會含糊不清地帶過、不處理、不面對。

陸委會身為兩岸事務最高主導機關，理應明白青年交流是促進兩岸和平的最佳潤滑劑，民進黨政府不該阻擋，應對大陸釋出善意，讓陸生來台政策全面啟動。