新北某私幼傳出教保員餵食幼童三級毒品及安眠藥造成家長恐懼，台南市長黃偉哲今天中午偕教育長鄭新輝、衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁宣示「強化幼兒保護3大機制10項方案」。黃偉哲強調，絕不允許台南發生這種狀況，萬一學校發生這種事，第一時間就要稽查，絕不能拖延很久或等到證據消失再去。

台南市政府教育局今上午也無預警突擊稽查幼兒園，針對某教育集團連鎖加盟店於本市幼兒園進行專案稽查，共檢查設立與營運、人事管理及輔導管理，包含師生比、收退費基準、教保人員資格與醫療機構訂定契約等15小項，皆符合規定。另也特別檢核該園託藥制度，確定聯絡簿上有託藥欄位，老師也有依家長所填服藥時間及服藥項目執行。

黃偉哲說，對於一些幼兒園監管措施及校內是否裝設監視器都必須格外重視，此次發生在其他縣市事件，即傳出疑似把監視器畫面消磁，隱匿證據的狀況，不允許台南發生這種事，公幼部分也會逐年加強監視器裝設，讓家長放心。

他強調，市府提出「強化幼兒保護3大機制10項方案」，務求做到平時預防，有案即查、屬實重罰的原則。

教育局強調，針對不當管教案件，將提高裁罰基準，對情節重大行為人處以最高60萬元罰鍰，並由委員會認定為終身不得任教；針對幼兒園最重得廢止其設立許可，並加重負責人罰鍰，沒有上限。