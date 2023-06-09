06/12 周一 日本5月PPI
美國5月消費者通膨預期
業績（當地時間）:甲骨文（Oracle）
06/13 周二 美國5月預算聲明
日本Q2 BSI大型製造業調查
德國5月通膨率終值
英國4月就業報告
美國5月CPI
06/14 周三 API美國原油庫存報告
南韓5月失業率
英國4月GDP
MBA美國抵押貸款申請指數/30年抵押貸款利率
美國5月PPI
EIA美國原油庫存報告
業績（當地時間）:Adobe Systems
06/15 周四 聯準會利率決議、FOMC經濟利率預測/記者會
日本5月進出口、貿易收支
日本5月機械訂單
歐洲央行利率決議
美國5月零售銷售報告
紐約州6月製造業指數
費城Fed 6月製造業指數
請領失業金報告
美國5月工業/製造業生產指數
歐元集團（Eurogroup）會議
06/16 周五 日本央行利率決議
歐元區5月CPI終值
密西根大學6月消費者信心指數/通膨預期
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