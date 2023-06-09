06/12 周一 日本5月PPI

美國5月消費者通膨預期

業績（當地時間）:甲骨文（Oracle）

06/13 周二 美國5月預算聲明

日本Q2 BSI大型製造業調查

德國5月通膨率終值

英國4月就業報告

美國5月CPI

06/14 周三 API美國原油庫存報告

南韓5月失業率

英國4月GDP

MBA美國抵押貸款申請指數/30年抵押貸款利率

美國5月PPI

EIA美國原油庫存報告

業績（當地時間）:Adobe Systems

06/15 周四 聯準會利率決議、FOMC經濟利率預測/記者會

日本5月進出口、貿易收支

日本5月機械訂單

歐洲央行利率決議

美國5月零售銷售報告

紐約州6月製造業指數

費城Fed 6月製造業指數

請領失業金報告

美國5月工業/製造業生產指數

歐元集團（Eurogroup）會議

06/16 周五 日本央行利率決議

歐元區5月CPI終值

密西根大學6月消費者信心指數/通膨預期

《國際金融》利率激發緊張情緒 歐股收平、英股下跌
《國際金融》市場押注升息 英鎊明顯走高
《國際政治》一反中、一挺台 美參院委員會通過兩法案
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